Cade dalla bici, arriva l’elisoccorso a San Fermo

Elisoccorso in volo sul cielo di San Fermo oggi, domenica 9 maggio, per soccorrere un 51enne caduto dalla bici in una zona impervia.

Cade dalla bici, Vigili del Fuoco ed elisoccorso al lavoro

La chiamata è arrivata alla cercale dell’112 intorno alle 11. 30 da San Fermo della Battaglia, località Cavallasca, dopo che un uomo di 51 anni è caduto dalla sua bici mentre si trovava in una zona impervia e difficile da raggiungere. Sul posto si sono precipitati subito i soccorsi in codice rosso: due ambulanze e i Vigili del Fuoco che trovato e recuperato l’uomo lo hanno stabilizzato e chiesto l’intervento di un mezzo dell’elisoccorso decollato da Como. Il 51enne, fuori pericolo, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.