Cade dalla bici nel bosco: soccorso un 15enne

Brutta caduta dalla bici per un 15enne a Vertemate con Minoprio. L’episodio è avvenuto oggi, sabato 22 febbraio 2025, intorno alle 18.

Cade dalla bici: trauma alla gamba per un 15enne

L’allarme è scattato in una zona boschiva nei pressi della via cascina Bernardelli. Il giovane è caduto dalla bicicletta e ha riportato un trauma a una gamba. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con il personale specialista SAF dalla sede centrale e dell'ausilio della squadra da Cantù. Il ferito è stato trasportato in barella per circa 500 metri dopodichè è stato affidato alle cure dei sanitari intervenuti con la Cri di Grandate. Il giovane è stato infine accompagnato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.