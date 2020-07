Cade dalla bici, paura per un’anziano a Cassina Rizzardi.

Cade dalla bici in via Agostino Monti

Soccorsi allertati in codice rosso intorno alle 12.43 di oggi, a Cassina Rizzardi, in via Agostino Monti. Un uomo di 72 anni è infatti caduto dalla sua bicicletta. Sul posto un’ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco. L’anziano è stato trasportato in codice giallo (media gravità) all’ospedale e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù. La dinamica è ancora da chiarire.