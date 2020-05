Cade dalla bici: paura per una pensionata.

Cade dalla bici a Uggiate Trevano

L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica 3 maggio 2020, poco prima delle 9.40 in via San Gottardo. L’anziana, 87 anni, è caduta dal mezzo su cui stava viaggiando. Sul posto, in codice giallo (media gravità), è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa del comitato locale di Uggiate Trevano. Fortunatamente la donna non ha subito gravi ferite.