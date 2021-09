Cade dalla bici: un ferito a Como SIRENE DI NOTTE

Cade dalla bici: un ferito a Como. L'incidente è avvenuto poco prima dell'1 di oggi, domenica 5 settembre.

Soccorsi in via Giancarlo Puecher, a Como, pochi minuti prima dell'1 di questa notte, domenica 5 settembre. I soccorsi sono intervenuti a seguito di un incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto un uomo. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Como, inizialmente giunti in codice rosso, ma le condizioni dell'uomo si sarebbero successivamente rivelate meno gravi del previsto. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Intervento dei soccorritori anche a Mariano Comense, pochi minuti dopo l'1: la Croce Bianca è arrivata in codice giallo in via Sant'Antonio da Padova per un 19enne vittima di intossicazione etilica. Le condizioni del giovane non sarebbero gravi: il 19enne è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Cantù.