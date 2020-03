Cade dalla finestra: soccorsa 11enne residente a Erba. E’ successo questa mattina, mercoledì 18 marzo, in via Xxv Aprile a Erba.

Soccorsi in via XXV Aprile a Erba

I soccorritori sono giunti in centro città, intorno alle 7, a sirene spiegate, in codice rosso. Sul posto il Lariosoccorso di Erba, l’automedica e i Carabinieri. In volo anche l’elisoccorso da Como. Dopo le prime cure sul posto la minorenne è stata trasportata con l’elisoccorso in codice giallo all’Ospedale circolo di Varese. Le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti. La ragazzina, stando a quanto è astato possibile sapere, sarebbe caduta da una finestra al primo piano di una delle palazzine di via XXV aprile.