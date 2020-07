Cade dalla moto a Erba SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 1 e il 2 luglio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Cade dalla moto a Erba

Intorno alle 3.45 si trovava in sella alla sua moto quando, per cause che saranno le Forze dell’ordine a stabilire, è bruscamente caduto a terra. Soccorso d’urgenza un giovane di 29 anni in via Cantù, a Erba. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

Da segnalare una rissa in piazza Garibaldi a Cantù. Coinvolti due giovani di 19 e 21 anni. L’ambulanza ha poi fatto rientro in ospedale in codice verde. L’episodio è avvenuto alla 1.30. Alla stessa ora, a Cucciago, un lieve malore per un 22enne.