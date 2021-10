Cade dalla moto a Luisago, morto un 34enne SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco cos'è successo nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Cade dalla moto a Luisago, grave un 34enne

L'incidente è avvenuto poco prima delle 2. Un uomo di 34 anni è caduto dalla moto mentre stava percorrendo via Alcide de Gasperi. Sul posto due ambulanze e un'automedica. Dopo le prime cure, il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna. Le sue condizioni sarebbero gravi.

AGGIORNAMENTO - Durante il trasporto in ospedale purtroppo il giovane di 34 anni è morto.

A Como da segnalare una caduta da bici e un infortunio in piazza Vittoria, entrambi di lieve entità. Poi un malore a Cadorago per un 49enne all'interno di un impianto lavorativo. La Croce Verde di Fino Mornasco l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale.