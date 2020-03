Cade dalla moto a Olgiate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Cade dalla moto a Olgiate

L’incidente si è verificato poco prima delle 21. Una donna di 49 anni è caduta dalla moto a Olgiate Comasco. I soccorsi sono stati allertati d’urgenza con l’automedica e la Sos di Olgiate. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Non sarebbe in pericolo di vita. Allertati anche i Carabinieri di Como, spetterà a loro ricostruire la dinamica dell’accaduto.