Gravissimo incidente ad Albavilla, oggi intorno alle 19.30.

Cade dalla moto ad Albavilla, è in gravissime condizioni

L’episodio è avvenuto in viale Brianza. Un giovane di 28 anni sarebbe caduto dalla moto, per cause che saranno i Carabinieri di Como, accorsi sul posto, a stabilire. Oltre ad ambulanza e automedica, ad Albavilla è arrivato anche l’elisoccorso. Le condizioni del giovane sarebbero gravissime. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco.