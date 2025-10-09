Cade dalla moto, morto un uomo di 65 anni

Soccorsi allertati per un 65enne caduto dalla moto a Solbiate con Cagno: purtroppo, l’uomo è deceduto.

Tragico incidente, 65enne perde la vita

A nulla sono valsi i soccorsi del personale sanitario inviato sul luogo dell’incidente stradale intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 9 ottobre, in via Monte Rosa 34 a Solbiate con Cagno: un uomo di 65 anni, di Valmorea, è caduto dalla moto ed è stato trovato ormai privo di vita.

Enti allertati

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Como, i Vigili del fuoco del Comando di Como, due automatiche e un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco.