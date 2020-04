Cade dalla scala, uomo trasportato in ospedale

Cade dalla scala, pensionato trasportato in ospedale in codice giallo.

L’incidente è avvenuto in via Mazzini ad Albiolo, intorno alle 12.45, di oggi. Stando a una prima ricostruzione, un uomo di 72 anni è scivolato mentre si trovava su una scala a pioli, cadendo da un altezza di circa quattro metri. Immediato l’intervento dei soccorritori. Al loro arrivo il pensionato presentava una ferita di cinque centimetri, dal mento al collo. Oltre a contusioni ed escoriazioni al volto e agli arti superiori. E’ stato trasportato in codice giallo (media gravità) all’ospedale di circolo di Varese.