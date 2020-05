Cade della bici a Faloppio, grave un 36enne FOTO

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 11.10 a Faloppio, in via Albiolo.

Cade della bici a Faloppio

Sul posto si sono precipitate d’urgenza l’automedica e la Cri di Uggiate. Soccorso un uomo di 36 anni, di Venegono. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il ferito si trovava in sella alla sua bicicletta, quando, all’altezza di un dosso stradale, avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, andando rovinosamente a sbattere per terra.

In gravi condizioni

Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese. Le sue condizioni sarebbero gravi. In via Albiolo presenti anche i Carabinieri di Faloppio per tutti i rilievi del caso.