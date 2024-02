Cade e si frattura la gamba: soccorso uomo di 59 anni

Intervento tecnico urgente questa mattina, poco prima delle 10, per i Vigili del fuoco del Saf e delle squadre di Canzo ed Erba: un uomo di 59 anni ha necessitato dei soccorsi in seguito a una caduta in luogo impervio, a Canzo in località San Miro sul il sentiero che da Gajum porta alla Prim'Alpe.

L'intervento

Insieme alle squadre sopracitate dei Vigili del fuoco sono intervenuti anche i soccorritori del Soccorso alpino per riuscire a trasportare il 59 all'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini. L'uomo, soccorso in codice giallo è stato portato in ospedale per una probabile frattura alla gamba.