Cade in bici: paura per un 14enne a Bulgarograsso FOTO

Cade in bici a Bulgarograsso

Un grandissimo spavento all’ora di cena, poco dopo 19 di oggi, lunedì 25 maggio 2020, a Bulgarograsso. In via Monte Bianco infatti, all’altezza del civico 3 circa, è infatti finito sull’asfalto un 14enne che transitava in bicicletta. Da quanto è stato possibile ricostruire finora il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo: per cause al momento ignote, forse per la fretta di tornare a casa, ha perso il controllo della due ruote ed è caduto.

Un colpo importante, tanto che i soccorsi sono arrivati in posto in codice rosso. Presente la Sos di Appiano e un’automedica che lo hanno trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo. Il ragazzo ha preso un brutto colpo alla testa e alla spalla, procurandosi una ferita importante. Non è, fortunatamente, in pericolo di vita. Presenti i Carabinieri per i rilevamenti del caso.