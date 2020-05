Cade in bici sulla ciclabile a Navedano: ferito un 12enne.

L’allarme è stato lanciato dall’amico con cui è uscito in bicicletta intorno alle 15.30. I due ragazzini si trovavano sulla pista ciclabile di via Rovelli a Senna Comasco, in tutta sicurezza. Ad un certo punto, per cause ancora da accertare, il 12enne avrebbe perso il controllo della due ruote e sarebbe caduto picchiando la testa. Subito diversi automobilisti, vedendo i ragazzini in difficoltà, si sono fermati prestando aiuto.

Sul posto sono presto arrivati i volontari della Protezione Civile e, a seguire, l’ambulanza della Croce Azzurra di Como e gli agenti della Polizia Locale per dirigere il traffico. Il ragazzino è stato trasportato in ospedale in codice giallo.