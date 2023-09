Cade in bicicletta: grave un diciassettenne.

Versa in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese un giovane di 17 anni, che nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 settembre, è caduto dalla sua moutain bike nel boschi di Asnago di Cantù.

Il violento impatto

L'incidente si è verificata in via Duzioni attorno alle 18.30. La rovinosa caduta ha provocato diversi traumi, tra cui anche uno al cranio. Così si è alzato in volo l'elisoccorso, con i medici a bordo. Dopo aver stabilizzato il paziente, è stato caricato sul velivolo e trasportato a Varese in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri, impegnati nella ricostruzione del sinistro.