Cade in casa da sola: Vigili del Fuoco entrano dalla finestra e la salvano

Intervento urgente per i Vigili del Fuoco di Cantù questa mattina, lunedì 28 settembre 2020. La squadra infatti è stata chiamata a intervenire in città in via degli Arconi perché una donna, in casa da sola, è caduta e si è procurata una frattura al femore che non le permetteva di muoversi. Così i Vigili del Fuoco sono entrati da una finestra dell’abitazione e hanno potuto aprire la porta agli operatori del 118 che le hanno prestato le prime cure e l’hanno trasportata in ospedale.