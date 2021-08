Cade in moto a Cantù: soccorso un anziano.

Cade in moto a Cantù: soccorso un anziano

Questa mattina, quando mancavano pochi minuti a mezzogiorno, un uomo di 74 anni alla guida del suo scooter e caduto accidentalmente al suo a Cantù, in via per Alzate. Immediatamente è scattato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa del comitato cittadino di Cantù in codice giallo. Il personale sanitario ha soccorso l'uomo, che è quindi stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Pochi minuti prima, sempre in via per Alzate, si era verificato un tamponamento a catena, che aveva coinvolto tre veicolo senza che, per fortuna, ci fossero feriti.