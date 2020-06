Cade in scooter a Caccivio: ferita una donna di 58 anni

Cade in scooter a Caccivio

L’episodio si è verificato intorno alle 15 di questo pomeriggio, sabato 13 giugno 2020. Una donna di 58 anni procedeva in scooter su via Rossini per recarsi al cimitero quando, forse a causa di un avvallamento dell’asfalto, ha perso il controllo del mezzo ed è finita sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Sos di Appiano e un’auto medica. I volontari l’hanno prontamente medica e trasportata all’ospedale per accertamenti in codice verde. Presenti per i rilevamenti del caso anche gli agenti della Polizia Locale.