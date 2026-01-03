Cade in un dirupo: 36enne recuperata e salvata nella notte

Donna di 36 anni cade in un dirupo: salvata grazie all’intervento dei soccorritori e dei Carabinieri a Erba.

Ieri sera le operazioni di soccorso coordinate dai Carabinieri

Nella serata di ieri, 2 gennaio 2026, su richiesta dei Carabinieri, è stata attivata la ricerca di una persona presumibilmente allontanatasi da casa. Le operazioni di ricerca avviate dai Carabinieri hanno coinvolto i volontari della Protezione Civile locale e i Vigili del Fuoco di Como e Erba con il supporto di specialisti VVF SAF e regionali IMSI Catcher Ground (unità specializzata nella localizzazione di dispositivi mobili con apparecchiature terrestri e TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

Al fine di individuare celermente l’area in cui potesse essere la donna residente a Erba, è stata attivata la localizzazione del telefono cellulare, che ha permesso di circoscrivere la zona di interesse a un’area montuosa e boschiva del territorio di Erba, a circa 550 metri di altitudine, nei pressi dell’Eremo di San Salvatore. Le ricerche si sono quindi concentrate nella zona. La sinergia delle forze in campo, coordinate dai Carabinieri e dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, ha consentito di individuare la ragazza dispersa, trovata illesa e in buone condizioni. La stessa riferiva ai Vigili del Fuoco che l’hanno trovata di essere scivolata da posizione seduta fino al punto del ritrovamento.

Considerata la situazione di pericolo dovuta alle condizioni di buio e del terreno impervio la squadra SAF dei Vigili del Fuoco di Como ed Erba ha provveduto, a titolo precauzionale, all’imbarellamento e al recupero per circa 100 metri mediante manovra di calata e recupero. Raggiunto il sentiero, la ragazza è stata accompagnata fino all’ambulanza del 118 e successivamente trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo precauzionale, anche date le temperature rigide del momento. L’intervento si è concluso intorno alle 00.35.