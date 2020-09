Cade in un luogo impervio, persona soccorsa in codice giallo

Cade in un luogo impervio: è successo alle 11 circa di questa mattina, a Senna Comasco, soccorsi allertati per una persona di 68 anni.

Cade: soccorsi in azione in codice giallo

Intervento di soccorso necessario in via Casnate per una persona caduta: l’infortunio, a quanto risulta, è avvenuto in un luogo impervio. In codice giallo si è mobilitata un’ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco. Allertati anche i Vigili del fuoco di Como. Fortunatamente, poi, il codice dell’intervento di soccorso è stato ridimensionato a verde.