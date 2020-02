Cade mentre ripara il tetto: soccorso 74enne ad Albese. E’ successo ieri pomeriggio, mercoledì 5 febbraio 2020.

Cade mentre ripara il tetto: soccorso 74enne ad Albese

L’episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 16 in via Ai Monti ad Albese con Cassano. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un anziano è salito sul tetto del suo capanno, nei boschi di Albese, perché la copertura a causa del vento si era scoperchiata. Ma nel tentativo di ripararlo, è caduto per circa due metri. Dopo la caduta, l’anziano si sarebbe rialzato immediatamente ma sarebbe caduto nuovamente.

Soccorsi in via Ai Monti

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e l’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco di Como. Le condizioni dell’uomo sono inizialmente apparse molto gravi, tanto da segnalarne il codice rosso: l’uomo era infatti incosciente all’arrivo dei soccorsi. Ma fortunatamente le condizioni del 74enne sarebbero poi migliorate e l’uomo è stato trasportato dai soccorritori in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.