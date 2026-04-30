Cade nel bosco e rimane trafitto a una spalla

Ciclista ferito nel bosco a Binago dopo una caduta.

Intervento dei Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile necessario un intervento di soccorso tecnico urgente da parte dei Vigili del fuoco. Poco dopo le 15 a Binago, in via Orietta, soccorso un ciclista caduto nei boschi.

Giovane ferito

Nella caduta, il ciclista di 25 anni è rimasto trafitto a una spalla dalla vegetazione.

Sul posto i Vigili del fuoco specialisti del Saf da Como e i colleghi di Appiano Gentile, che congiuntamente ai sanitari del 118 hanno provveduto al soccorso e al recupero del ferito, per il successivo trasferimento in ospedale a Varese.