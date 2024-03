Cade nel Lambro mentre pulisce gli argini: soccorso dai Vigili del fuoco

Oggi, venerdì 15 marzo 2024, un ragazzo di 28 anni è caduto nel Lambro, nel territorio di Inverigo, mentre effettuava la pulitura degli argini del fiume.

Il salvataggio

Il ragazzo è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco di Erba e Lecco. Una volta recuperato è stato affidato alle cure del 118 che nel frattempo si era recato sul posto in codice rosso con un'auto medica e un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense. Dopo le manovre di primo soccorso il giovane è stato portato in ospedale in codice giallo.

Il luogo dell'incidente