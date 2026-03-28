Cade nel pozzo e muore

È finito nel pozzo ed è morto. Ora alle forze dell’ordine il compito di capirne le cause.

Il dramma

Per Rocco Masso, classe 1954,non c’è stato più nulla da fare.

Al loro arrivo, i soccorsi, l’hanno trovato ormai privo di vita. Ancora poco chiare le cause di questo tragico incidente domestico. La caduta è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, sabato, nella sua abitazione a Bulgorello, frazione di Cadorago, lungo la provinciale che porta a Vertemate con Minoprio. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco di Lomazzo, Como e Cantù. con ambulanza e auto medica.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù.