È successo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, a Cantù, in via Saffi: un palo della luce è caduto mandando il traffico in tilt.

Cade palo della luce in via Saffi a Cantù: traffico in tilt

Poco prima delle 17 in via Saffi a Cantù un palo della luce, già pericolante da diverso tempo e già oggetti di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, ha ceduto rimanendo sospeso pericolosamente sopra la carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani, i primi per mettere in sicurezza la zona, i secondi per gestire il traffico tremendamente rallentato per via dell'incidente.

Al momento sono ancora al vaglio delle autorità competenti le cause del crollo della base del palo della luce: se per un cedimento strutturale o per uno scontro con un'automobile.