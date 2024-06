Cade per una fessura sul fondo stradale: “Non si può lasciar correre"

Alberto Stucchi, ben conosciuto a Erba, 45enne costretto sulla carrozzina dall’età di 15 anni a seguito di una grave malattia, è rovinosamente caduto a terra mentre si recava verso casa a causa di una fessura.

Fessura sull’asfalto causa della caduta

"Come tutti i giorni, anche quella mattina stavo percorrendo le strade di Erba con il mio amato cane Tea - ha raccontato - Tornando verso casa dopo la passeggiata quotidiana con lui, da piazza Mercato ho imboccato la via San Rocco e all’altezza del lavatoio ho trovato un pezzo di asfalto con grosse fessure. Proprio in una di queste ‘crepe' si è incastrata la ruota anteriore della mia carrozzina, provocandomi una rovinosa caduta in avanti sull’asfalto”.

“Non è possibile lasciare le strade in questo stato"

Stucchi è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale “Manzoni” di Lecco dopo che, avendo assistito alla scena, due passanti hanno prestato aiuto e allertato i soccorsi. Risultato: trauma facciale, trauma cranico, abrasioni al labbro superiore e alla piramide nasale. Per questo l’ergesse ha intenzione di andare avanti con una vera e propria segnalazione.