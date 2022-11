Cade sul sentiero sopra il rifugio Terz'Alpe: escursionista recuperato dal Soccorso Alpino.

Cade sul sentiero sopra il rifugio Terz'Alpe: escursionista recuperato dal Soccorso Alpino

Qualche minuto dopo le 15.30 di ieri pomeriggio, sabato 5 novembre 2022, la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino, è stata chiamata a intervenire a Canzo. Un escursionista di 48 anni si era fatto male mentre si trovava lungo il sentiero n. 1, sopra il rifugio Terzalpe.

Era caduto e aveva riportato una sospetta distorsione a un ginocchio. Le squadre del Triangolo Lariano lo hanno raggiunto insieme ai Vigili del fuoco, imbarellato e portato fino all’ambulanza della Sos di Canzo che lo ha trasportato.0 per accertamenti in ospedale a Erba. L’intervento si è concluso in un paio d’ore.

Foto di repertorio