Questa mattina, venerdì 4 novembre 2022, in seguito ai forti temporali della notte e del mattino in via Brugnago a Capiago Intimano un albero è caduto tranciando i cavi della rete elettrica e bloccando la strada.

Cade un albero a Capiago Intimiano: tranciati i cavi della corrente e bloccata via Brugnago

Questa mattina a Capiago Intimiano un albero ad alto fusto all'interno di una villa privata che si affaccia proprio su via Brugnago ha ceduto alla forza del vento cadendo rovinosamente al suolo. Nella caduta l'albero ha però tranciato anche i cavi della rete elettrica causando diversi disagi ai residenti della zona.

Questo l'avviso del sindaco di Capiago Intimiano Emanuele Cappelletti:

"Attenzione! Imbocco via Brugnago alta bloccato causa caduta di un albero ad alto fusto da villa privata, che ha anche tranciato i cavi della corrente. Ringrazio la nostra Protezione Civile, i Vigili del fuoco ed il reparto di Enel che sono prontamente intervenuti nel giro di pochi minuti dalla mia chiamata ed attualmente all'opera per il ripristino dei luoghi".

Il tratto di strada bloccato