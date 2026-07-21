Attimi di paura nella mattinata di oggi, martedì 21 luglio, ad Erba per la caduta di un albero in via Como che è terminato su un furgone.

Cade un albero su un furgone, autista miracolosamente illeso

L’allarme è scattato attorno alle 9.30, per cause ancora da stabilire, l’albero sarebbe crollato cadendo contro un furgone presente sotto la pianta.

Miracolosamente il conducente è rimasto illeso ed è sceso da solo dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per ripristinare la situazione, liberare il mezzo e rimuovere la pianta che ha interrotto anche la regolare viabilità stradale.