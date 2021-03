Cade un aliante tra i boschi a Verzago: frattura e ferite il pilota 64enne

Cade un aliante tra i boschi a Verzago.

Mobilitazione di soccorsi questo pomeriggio, venerdì 12 marzo 2021, poco prima delle 16 in via Isonzo a Verzago, frazione di Alzate Brianza, poco lontano dall’aeroporto dove ha sede l’Aeroclub Volovelistico Lariano. Da quanto è stato possibile apprendere finora un aliante sarebbe caduto tra i boschi della zona per cause ancora in fase di accertamento. Grave il 64enne che pilotava il mezzo.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cantù, la Cri di Cantù, un’automedica e l’elisoccorso di Como, oltre alla Polizia Locale di Alzate. Il pilota 64enne sarebbe estremamente grave tanto che l’elisoccorso lo sta trasportato in ospedale in codice rosso, ovvero in pericolo di vita.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 Fortunatamente meno gravi di quanto si pensasse le condizioni del pilota. L’uomo, trasportato in ospedale a Varese, ha riportato la frattura del setto nasale e diverse ferite ma non è in pericolo di vita.