Cadono dalla moto, due uomini in condizioni gravissime

Cadono dalla moto a Bulgarograsso, due uomini in condizioni gravissime.

Incidente in moto, in volo anche l’elisoccorso

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.40 in via Don Sturzo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire i duo uomini, un 31enne residente in paese e un coetaneo di Cassina Rizzardi, avrebbero fatto tutto da soli. La moto avrebbe sbandato andando poi a impattare contro il muro di cemento del parco pubblico.

I soccorsi

Sul posto due ambulanze, un’automedica, un’autoinfermieristica e l’elisoccorso. Presenti, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia locale della Bassa Piana Comasca. Gravi le condizioni dei due: il conducente ha riportato un trauma cranico e un trauma al torace ed è stato portato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza. Il passeggero, invece, un trauma all’addome: è stato portato all’ospedale Sant’Anna. Entrambi in codice rosso. Presente anche il vicesindaco Pierino Clerici.