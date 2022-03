Cadono tegole sulla strada, chiusa via Rovelli e disagi in via San Gerardo - VIDEO

Olgiate Comasco

In corso l'intervento dei Vigili del fuoco di Appiano Gentile.

Cadono tegole sulla strada: Polizia locale e Vigili del fuoco mobilitati in via Rovelli a Olgiate Comasco.

Cadono tegole, in azione i Vigili del fuoco

Segnalazione giunta alla Polizia locale per la caduta di alcune tegole da un edificio al numero civico 6 di via Rovelli, in centro a Olgiate Comasco. La stretta strada è stata chiusa al traffico veicolare. Sul posto sono arrivati in Vigili del fuoco di Appiano Gentile con l'autoscala. Prima il tentativo di accedere da via San Gerardo in retromarcia, poi in senso opposto, ma il restringimento della strada impedisce il passaggio del mezzo.

Ordinanza della Polizia locale

In divenire l'ordinanza della Polizia locale che impedirà il transito dei veicoli sino alla messa in sicurezza dell'abitazione. L'intervento dei Vigili del fuoco è tuttora in corso. Qualche disagio per il traffico in via San Gerardo, durante le necessarie manovre dell'autoscala e divieto di passaggio in via Rovelli.