Si sente male nel suo appartamento a Cadorago e chiama i soccorsi: i Vigili del fuoco la mettono in salvo con la barella dalla finestra.

Cadorago, accusa un malore in casa: salvata dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo sono intervenuti questa mattina, sabato 7 ottobre 2023, a Cadorago in un appartamento di una palazzina in via Cavour. Hanno dato supporto agli operatori del 118 per soccorrere una donna 62enne che ha accusato un malore all'interno di un appartamento.

Per le difficoltà di movimentazione della barella per la presenza di una scala a chiocciola, i pompieri l'hanno tratta in salvo e affidata alle cure del 118 con l'intervento dell'autoscala proveniente dalla sede centrale del Vigili del Fuoco di via Valleggio a Como.