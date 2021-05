L’allarme è scattato intorno alle 12.40 di oggi, lunedì 31 maggio 2021.

Caduta a Cantù soccorso un anziano

Tutto è successo in via Marmolada, all’interno di un’azienda che sorge al civico 7. Sul posto un’ambulanza, allertata in codice rosso, che ha soccorso un uomo di 71 anni. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.