Caduta al suolo a Bizzarone SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 29 e il 30 settembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Caduta al suolo a Bizzarone

Una donna di 35 anni, intorno alle 21.30, è stata soccorsa in via delle Ginestre dopo una caduta al suolo. Sul posto la Sos di Olgiate che successivamente l’ha trasportata all’ospedale.

Da segnalare anche due interventi a Como, prima in piazza Vittoria, poi in via Gioacchino Rossini. A Cantù invece allarme scattato in via Torino per un incendio, non si segnalano feriti.