Caduta al suolo a Magreglio: paura per un uomo

Paura questa mattina a Magreglio, in via Adua. Un uomo di 54 anni è improvvisamente caduto a terra perdendo i sensi. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivate in codice rosso un’ambulanza della Sos di Canzo, supportata dall’automedica.

I soccorsi

Le condizioni dell’uomo sono apparse al personale sanitario per fortuna meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Il paziente è stato per questo motivo stabilizzato. Dopodiché è stato caricato sull’ambulanza e trasportato in codice giallo in Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.