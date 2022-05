Caduta da bici a Como e caduta da moto a Lurate Caccivio SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Caduta da bici a Como e caduta da moto a Lurate

A Lurate Caccivio, in via Leopardi, una donna di 54 anni è caduta dalla moto intorno alle 22.15. Soccorsa, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale. A Monte Olimpino tutto è successo intorno alle 22.30, in viale San Fermo della Battaglia. Sul posto un'ambulanza che ha soccorso un 38enne, caduto dalla bici poco prima. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo al Sant'Anna.

A Figino da segnalare un infortunio sportivo per un uomo di 31 anni, che la Cri di Cantù ha trasportato in codice giallo all'ospedale. Soccorsi allertati anche a Como, in via Sant'Elia, per un aggressione. Coinvolta una donna di 45 anni, non è stato necessario il trasporto in ospedale.