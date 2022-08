L'episodio si è verificato questa mattina, martedì 2 agosto 2022, a Cantù.

Caduta da cavallo a Cantù: soccorsa una giovane

A perdere l'equilibrio, cadendo da cavallo, una giovane di 21 anni. Tutto è successo intorno alle 10.20, in un impianto sportivo di via Muselle. D'urgenza, in codice rosso, sono stati chiamati ambulanza, elisoccorso e automedica che hanno prestato le prime cure alla ragazza. Nonostante la grande paura, non sarebbe in pericolo di vita.