Caduta da moto, grave un uomo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Caduta da moto, grave un uomo

Tutto è avvenuto intorno alle 2, sulla Ss342. Ad impattare al suolo, per una caduta da moto le cui cause saranno da definire, un uomo di 57 anni. Sul posto la Cri di Lipomo e l'automedica. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale.

Da segnalare anche due lievi malori a Como. Intorno alle 23 invece un'intossicazione etilica ad Inverigo.