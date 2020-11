Caduta dalla moto a Gera Lario SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Caduta dalla moto a Gera Lario

L’impatto è avvenuto poco dopo le 22, sulla SS36, in via Croce Rossa, all’altezza del civico 1. Sul posto l’automedica e la Cri di Uggiate. Dopo le prime cure il motociclista, 36 anni, caduto dalla sua moto per cause che saranno le Forze dell’ordine a definire, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

Da segnalare poi tre malori: uno a Uggiate Trevano e altri due a Como, in viale Varese e via Mentana.