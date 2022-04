Caduta dalla moto a Lurate Caccivio SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Caduta dalla moto a Lurate Caccivio

L'impatto è avvenuto in via Varesina, qualche minuto prima delle 21. Sul posto un'ambulanza che ha soccorso il motociclista, un uomo di 53 anni. Ha perso l'equilibrio, andando a cadere dalla moto, per cause che saranno le Forze dell'ordine a definire. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.

Da segnalare anche una caduta al suolo a Ponte Lambro e due malori, tra Como e Faloppio. Sempre nel capoluogo, alle 00.45, in via Sant'Elia un'auto è finita contro un ostacolo. Non ci sono stati feriti. Senza feriti anche un incidente a Carimate, sulla Sp35, intorno alle 2. A Carugo invece un'intossicazione etilica per un uomo di 38 anni, accompagnato poi all'ospedale di Erba in codice giallo.