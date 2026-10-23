Caduta fatale, addio all’imprenditore Franco Guerra

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Addio all’imprenditore Franco Guerra, 76 anni, residente ad Arosio e titolare della Guerra Group con sede in via Don Gnocchi ad Inverigo. La causa della scomparsa è stata una caduta mentre stava lavorando all’interno della sua azienda.

Caduta da tre metri

Le condizioni erano apparse subito critiche: l’uomo è spirato nella mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre. Mercoledì pomeriggio, poco prima delle 16.30, il 76enne è caduto da circa tre metri d’altezza mentre si trovava in azienda ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Pare che stesse effettuando una manutenzione ad una cabina di verniciatura. La caduta da circa tre metri lo ha portato a sbattere la testa. Le condizioni sono apparse subito gravi e immediato è stato l’allarme, con i soccorsi che si sono precipitati sul posto con un’ambulanza e l’automedica. Con loro anche i Carabinieri di Mariano Comense e i tecnici di Ats Insubria, che hanno lavorato per ricostruire l’accaduto.

Il cordoglio dei sindaci

Contattati, dall’azienda hanno comunicato di non voler rilasciare dichiarazioni in merito all’accaduto e alla scomparsa. Il sindaco Francesco Vincenzi ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia:

“Conoscono lui, la moglie e il figlio. Non posso che stringermi al loro fianco in questo momento così doloroso e difficile. Sono estremamente dispiaciuto per quanto è accaduto. Mando loro un forte abbraccio”.

Commosso il ricordo anche dal sindaco di Arosio, dove l’uomo abitava, Alessandra Pozzoli. Lo stesso di tutti gli amministratori che con lui hanno collaborato nel corso delle manifestazioni di paese: