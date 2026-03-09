Caduta fatale col parapendio, muore a 28 anni

Caduta fatale col parapendio, Cristina Colturi, 28 anni, originaria di Castelnuovo Bozzente, è deceduta a Tenerife.

Caduta fatale

L’incidente è accaduto nella giornata di venerdì 6 marzo. La giovane da un anno viveva e lavorava a Tenerife. Il volo col parapendio si è trasformato in tragedia. Ricoverata in ospedale in condizioni gravissime, la 28enne è deceduta domenica 8 marzo.

Addio al luminoso sorriso

Occhi e sorriso luminosi, una giovane intraprendente, con lo sguardo aperto al mondo. La terribile tragedia ha devastato la famiglia: papà Remo Colturi, mamma Angelica Luraschi, il fratello Moreno e la sorella Tiziana.