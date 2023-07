Una brutta caduta accidentale in Sicilia che non le ha lasciato scampo: questa la causa della scomparsa della professoressa Giuseppina Cannata.

Caduta fatale in Sicilia: addio a Giuseppina Cannata, storica professoressa di musica

Di 66 anni, Giuseppina Cannata si trovava a Taormina quando è caduta accidentalmente durante una passeggiata con i suoi amati cani: le condizioni sono precipitate e a nulla sono serviti la corsa all'ospedale di Messina e i tentativi di salvarle la vita.

In pensione da due anni, Giuseppina è stata professoressa di musica e ha insegnato per 43 anni. Gran parte della sua carriera l'ha trascorsa alla scuola secondaria di primo grado Rufo di Alzate Brianza. Scuola nella quale è stata in cattedra fino a giugno 2021. Docente apprezzata, ha insegnato a generazioni di alzatesi a partire dagli anni Ottanta. Successivamente si è divisa tra le scuole di Alzate e Lurago d'Erba, appartenenti allo stesso istituto comprensivo statale Carlo Porta.

In passato residente a Como, Cannata abitava a Urago di Tavernerio. La notizia della tragica scomparsa ha lasciato sgomenti amici, ex alunni ed ex colleghi.