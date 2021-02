Sarà un venerdì mattina sotto i ferri per Serafino Grassi, primo cittadino di Novedrate.

Caduta in un fossato e frattura per il sindaco di Novedrate

Negli scorsi giorni il sindaco ha avuto un piccolo incidente. E’ infatti scivolato all’interno di un fossato, procurandosi la frattura del perone. Oggi, venerdì 26 febbraio 2021, verrà operato al Sant’Anna di Como.

AGGIORNAMENTO – In tarda mattinata è arriva la buona notizia: l’operazione è andata bene! Pollice in alto per il sindaco di Novedrate.