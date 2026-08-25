Caduta massi, strada temporaneamente chiusa

Frana a Valbrona: massi caduti sulla strada hanno costretto alla chiusura. Fino al completamento degli interventi necessari, la SS583 Lariana non riaprirà.

Strada chiusa per caduta massi

Chiusura temporanea al traffico per la SS 583 Lariana, al chilometro 40 nel territorio del Comune di Valbrona, a seguito della caduta di alcuni massi dal versante sovrastante la strada. La frana si è verificata nella mattinata di martedì 25 agosto.

Operazioni in corso

Sul posto sono presenti i cantonieri della Provincia di Como, il personale tecnico dell’Ufficio Manutenzione e i rocciatori della ditta incaricata della manutenzione, che stanno effettuando le verifiche sul versante e le necessarie operazioni di bonifica. La strada resterà temporaneamente chiusa al transito fino al completamento degli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza.