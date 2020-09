Cadute al suolo e malori nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 16 e il 17 settembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Cadute al suolo e malori nel Comasco

Una donna di 43 anni è stata soccorsa all’interno di un impianto lavorativo in via Einaudi. Sul posto la Cri di Lomazzo che l’ha portata in codice verde all’ospedale per una caduta al suolo. Lo stesso è successo ad un giovane di 23 anni all’interno di un impianto sportivo a Lurate Caccivio poco prima delle 22.