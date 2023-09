Cagno: prende fuoco la centrale dell'alta tensione

Ha preso fuoco stanotte, venerdì 15 settembre 2023, la centrale Terna dell'alta tensione di Cagno in via Molino. Un incendio divampato intorno alle 2 di notte e che ancora adesso sta tenendo impegnati i Vigili del fuoco.

Sette squadre sul posto

Ancora da chiarire le cause che hanno portato la centrale a prendere fuoco, ma tra le prime ipotesi c'è la possibilità di un cortocircuito causato dalle forti piogge di questa notte. Sul posto, ancora al lavoro per mettere in sicurezza la zona, ben 7 squadre dei Vigili del fuoco.